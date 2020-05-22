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Mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Adıyaman’da bir ikametin yatak odasında bulunan yatak dolapları arasına sıkışarak mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman'da bir ikametin yatak odasında bulunan yatak dolapları arasına sıkışarak mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 1750 Sokak içerisinde ikamet eden Mahmut Canlı'ya ait evin yatak odası kısmına giren güvercin burada bulunan yatak dolapları arasında mahsur kaldı. Dolaplar arasına sıkışan güvercin olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Güvercin daha sonra itfaiye eri tarafından pencereden doğaya salı verildi.

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