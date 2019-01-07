Mahsur kalan hastaya helikopterle ulaşıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve heyelan nedeniyle evinde mahsur kalan bir hasta sağlık ekiplerinin filmleri aratmayan operasyonuyla kurtarılarak hastaneye yetiştirildi. KOAH hastası yaşlı adam halat yardımıyla helikoptere alındı.

Sincik ilçesinin Karaköse köyüne bağlı Surut mezrasında yaşayan KOAH hastası Abuzer Başıbüyük (74), yaşanılan yağışlardan dolayı elektriklerin kesilmesi nedeniyle oksijen cihazını kullanamadı. Nefes almakta güçlük çeken Abuzer Başıbüyük için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede yola çıkan ekipler, kar ve heyelandan dolayı mezraya ulaşamadı.

Durum üzerine Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi, Malatya Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek ambulans helikopter istendi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 2 metre kar bulunan bölgeye doğru helikopterle yola çıktı. Köylülerin çabası ile mezradaki boş bir alana getirilen Abuzer Başıbüyük için sağlık ekipleri filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu yürüttü. Yaklaşık 2 metrelik kar nedeniyle yere iniş yapamayan helikopterin pilotu, etkili olan tipiye rağmen helikopteri yere yakın bir noktada sabitlemeyi başararak, askıda kaldı. Helikopterden halatlar yardımıyla inen sağlık ekibi, hastayı sedyeye aldı. Yaşlı adam halat yardımıyla helikoptere çekilerek ilk müdahalesi yapıldı.

Ekiplerin başarılı çalışması ile kurtarılan hastayı taşıyan helikopter Adıyaman merkezde bulunan eski polis özel harekat bahçesine iniş yaptı. Helikopterin yere inmesi ile hasta bu defa 112 Acil Sağlık ekiplerince alınarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abuzer Başıbüyük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Tuğba Adıgüzel, “Adıyaman'ın Sincik Surut mezrasında bir çağrı düştü Adıyaman 112'ye, hastanın KOAH hastası olduğu söylendi. Heyelan olduğu, heyelan olduğu için de kara ulaşımının olmadığı söylendi bizlere. Bu çağrıya istinaden elektrik kesintisi olduğu KOAH hastasının evdeki kendi cihazlarıyla oksijen tedavisine başlayamadığı öğrenildi. Malatya hava ambulans Adıyaman'ın Sincik ilçesinden hastayı aldı. Helikopterdeki kaptan pilotlarımızdan aldığımız bilgilere göre, alanın çok kötü olduğu söylendi. 2 Metre kar olduğu sis olduğu söylendi. Hasta ardından alınıp stabilleştirilip Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki heliport alanına indi” diye konuştu.