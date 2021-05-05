Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir dere yatağına düşerek mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir dere yatağına düşerek mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı.
Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde Y.Y., isimli kişiye ait inek, otladığı esnada dere yatağına düştü. Dere yatağında mahsur kalan ineğini kurtaramayan Y.Y., jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan inek, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.