İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Makette çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde eşyaların kullanılamaz hale geldiği market yangını büyümeden söndürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eşyaların kullanılamaz hale geldiği market yangını büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesinde bulunan bir markette yangın çıktı. Neden çıktığı bilinmeyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa süre sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.