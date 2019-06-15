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Malatya'da Murat Alan'a saldırıya kınama

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkanı Mustafa İşeri, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’a yönelik saldırıyı kınayarak saldırının sinsi, planlı ve haince olduğunu söyledi.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkanı Mustafa İşeri, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yönelik saldırıyı kınayarak saldırının sinsi, planlı ve haince olduğunu söyledi.


Planlı bir şekilde organize olmuş ve öldüresiye bir şekilde yapılan bu saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesini talep eden Başkan İşeri, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz.


Geçtiğimiz Cuma günü sekiz yaşındaki oğlu ile beraber Cuma namazına giden Yeni Akit Gazetesi haber müdürü gazeteci meslektaşımız Murat Alan'a yapılan saldırıyı şiddetle ve esefle kınıyoruz.


Planlı bir şekilde organize olmuş ve öldüresiye bir şekilde yapılan bu saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesini ayrıca talep ediyoruz. Halkın haber alma hakkı için bu şerefli mesleği icra eden tüm meslektaşlarımızın birlik ve beraberlik bilinciyle hareket etmesi ayrıca hunharca yapılan bu tür saldırıların önlenmesi için hükümetimizden gerekli çalışmaların yapılması en büyük temennimiz olacaktır. Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti olarak başta Murat Alan ve Yeni Akit ailesi olmak üzere tüm gazeteci meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin şiddetle karşısında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" diye konuştu

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