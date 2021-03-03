'Manken' uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Adıyaman'da jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajındaki stepneye gizlenmiş uyuşturucuyu ‘Manken' isimli narkotik köpeği buldu.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunan bir otomobilin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Adıyaman istikametine geldiği yönünde bilgi verilmesi üzerine harekete geçti. Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Siverek-Kahta karayolu üzerinde şüpheli otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan A.A.A., A.B., C.İ. ve A.K. isimli şahıslar araçtan indirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalara ‘Manken' isimli narkotik köpeği de katıldı. Otomobilin bagaj kısmında bulunan stepne lastiğinin içine gizlenmiş vaziyette 11 parça halinde toplam 3 kilo 140 gram metamfetamin, ‘Manken' tarafından bulundu.

Otomobilde bulunan kişiler gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.