‘Manken', ‘Yufka' ve ‘Arı' boş geçmiyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün narkotik köpekleri ‘Manken', ‘Yufka' ve ‘Arı' hassas burunlarıyla uyuşturucuya geçit vermiyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerini en büyük yardımcılarından olan narkotik köpekleri, 2022 yılında icra edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonlarında büyük başarı yakaladı.

Narkotik köpeklerinin desteği ile, 2022 yılının 11 aylık sürecinde 233 olayda 27 bin 991 gram kubar esrar, 90 gram toz esrar, bin 117 gram sentetik cannabinoid (Bonzai), 3 bin 590 kök kenevir, 683 gram metamfetamin, 107 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 428 adet diğer narkotik/psikotrop madde (Hap) ele geçirildi. Bu olaylarda 450 şahsa adli işlem yapılırken, bu şahıslardan 24'ü tutuklandı.