Mansur Yavaş Adıyamanlılara kirve oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın oğlu Osman Nuri'ye kirve oldu.

Kahta Barajı kıyısındaki bir düğün salonunda düzenlenen sünnet düğününe kirve olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, davul zurna ile karşılandı. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın oğlu Osman Nuri isimli 10 yaşındaki çocuğun sünnet düğününde kirve olan Başkan Yavaş, Turanlı ailesinin mutluluğuna ortak oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde türkü söyleyen Kahtalı Mıçe, misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sünnet düğününe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, siyasi parti temsilcileri temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.