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Marketlerde denetim devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında marketleri günlük olarak denetlemeye devam ediyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki marketleri günlük olarak denetleyerek fiyat, hijyen ve sosyal mesafe kuraları konusunda uyarılarda bulunuyor.


Denetimlerle ilgili bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, korona virüsle mücadelelerini tüm kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Vatandaşlar ise denetimlerin birçok anlamda caydırıcı olduğunu dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

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