Marketten salam ve zeytin çalan hırsız kameralara yakalandı

Adıyaman'da marketten zeytin ve salam çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi'nde bulunan İ.F.'ye ait markete gelen kimliği belirsiz bir şahıs, markette bir süre gezindikten sonra gözüne kestirdiği salamları ve zeytini ceketinin içerisine gizledi. Aldığı ürünlerle kasa kısmından geçen şahıs, hiçbir ödeme yapmadan marketten çıkarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayını fark eden market çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.