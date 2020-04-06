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Marketten sigara çalan şahıslar yakalandı

Adıyaman’da, marketten sigara çalan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da, marketten sigara çalan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesinde bulunan bir marketten 125 paket sigara çalan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hırsızlık olayına karışan M.Ö. ile M.D., isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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