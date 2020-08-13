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Maske ve emniyet kemeri uygulaması devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince maske ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı.


Kent merkezinin bir çok noktasında trafik polis ekipleri tarafından trafikte bulunan araç sürücülerine ve araçlarda bulunan yolculara yönelik yapılan denetimler kapsamında maske ve emniyet kemeri takmayanlar uyarıldı. Araçlarda bulunan çocuk yolculara ise trafik kurallarının üzerinde yazılı olduğu çikolatalar paketleriyle düdükler hediye edildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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