Maske ve emniyet kemeri uygulaması devam ediyor

Kent merkezinin bir çok noktasında trafik polis ekipleri tarafından trafikte bulunan araç sürücülerine ve araçlarda bulunan yolculara yönelik yapılan denetimler kapsamında maske ve emniyet kemeri takmayanlar uyarıldı. Araçlarda bulunan çocuk yolculara ise trafik kurallarının üzerinde yazılı olduğu çikolatalar paketleriyle düdükler hediye edildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.