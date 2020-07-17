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Maskesiz gezenler polisten kaçamıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde maskesiz gezen kişiler tek tek yakalanarak haklarında cezai işlem uygulanıyor.


Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Adıyaman'da artan pozitif vaka sayılarının artış göstermesiyle ilgili Adıyaman Valiliğince önceki gün yazılı açıklama yapılmış ve vatandaşların kurallara harfiyen uymaları istenilmişti. Pozitif vakaların artış gösterdiği Adıyaman'da, durum üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önceden yapmış oldukları maske denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, maskeleri yüzünde değil de çenesinin altında tutan, koluna takan, cebine koyan ve ya elinde bir aksesuarmış gibi sallayan kişileri tek tek yakaladı. Polis ekipleri, yakaladığı kişilere maske takmamak ve belirtilen kurallara uymamalarından dolayı haklarında 900 TL idari para cezası kesildi. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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