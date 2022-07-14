İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı

Adıyaman’da mazgaldan atık su hattının içine düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da mazgaldan atık su hattının içine düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi girişinde mazgallardan atık su hattına düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler caddenin tek şeridini trafiğe kapatarak mazgaldan düşen kediyi kurtarmak için seferber oldu.


Kedi düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılarak kurtarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.