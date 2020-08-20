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Medikal malzemeler çalındı

Adıyaman’da, bir medikal malzeme satan işletmeye giren şahıs yada şahıslar, çaldıkları medikal malzemelerle kayıplara karıştı.

Adıyaman'da, bir medikal malzeme satan işletmeye giren şahıs yada şahıslar, çaldıkları medikal malzemelerle kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde Mehmet Hasar'a ait medikal malzeme satısının yapıldığı iş yerine giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, burada bulunan 4 bin TL değerinde medikal malzeme çaldı. Aldıkları malzemelerle beraber kayıplara karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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