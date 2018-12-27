Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesinden Yemen'e destek

Adıyaman'ın Besni Mehmet Akif Fen Lisesinde Yemen'e yardım kermesi düzenlendi. Kermeste yöresel yemek ve tatlılar satışa sunuldu. Büyük bir özveriyle yardım kampanyasını yürüten öğrenciler ve öğretmenlerin gayretleri misafirlerce takdir edildi.

Kermes ile ilgili açıklama yapan Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Müdürü Şükrü Karadeniz, "Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi olarak bu kermesi düzenlemekte iki büyük amacımız vardı. Bunlardan birincisi öğrencilerimize yardımlaşma bilincini aşılamak, ikincisi ise Yemen'de yaşanan insanlık dramını bir nebze de olsa hafifletebilmek, ateşi söndüremesek de safımızı belli etmekti. Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi olarak çok şükür ki bu iki amacımızı da gerçekleştirdik. Öğretmen ve öğrencilerimi bu kermesteki özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Yemen'deki kardeşlerimize yardım için düzenlenen kermesimizden toplam 4.760 TL gelir elde edilmiş olup, bu para ilgili hesaba aktarılmıştır. Kermesimize destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.