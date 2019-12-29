Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini güzel okumak için yarıştılar

İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlenen İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısı ile liseliler arası Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini güzel okuma yarışması düzenlendi.

İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi İYEM Konferans salonunda düzenlenen Mehmet Akif Ersoy şiirlerini güzel okuma yarışmasına Adıyaman merkezinde 22 okul, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi Başkanı Faruk Bülent Kablan, “Mehmet Akif Ersoy'u milli kimliğimizi oluşturmuş bu müstesna şairimizi her fırsatta anmaya, anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlama ve anma bağlamında gerçekleştirdiğimiz bu güzel ve anlamlı programa katılım ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Adıyaman İlim Yayma Cemiyeti olarak benzer faaliyetlere devam edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.

Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun ise yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz Eylül ayında Cumhurbaşkanımız tarafından Resmi Gazetede 27 Aralık haftasının, Mehmet Akif Ersoy Haftası olarak ilan edildiği belirtilmişti. Bu hafta içerisinde Mehmet Akif'in anlaşılması, kişiliği, sanatı ve edebiyatı ile ilgili etkinliklerin yapılması öneriliyor. Mehmet Akif'in bizim için en önemli yönü tabi ki İstiklal Şairi olmasıdır. Ancak daha çok kişiliği, şahsiyeti, sözünde durması ve yine Mehmet Akif'in her yönüyle yaşantısı, gençler için örnek alınmalıdır. Ben daha çok onun insani yönü hakkında konuşmayı seviyorum. Bana göre Mehmet Akif'in en büyük şiiri, ne İstiklal Marşı, ne Çanakkale Destanı, ne bülbül şiiri, ne de diğer şiirler. Mehmet Akif'in en büyük şiiri kendi hayatıdır. O bizzat kendi hayatıyla şiir yazmıştır. İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesine bu programı düzenledikleri için teşekkür ediyorum final kalan tüm öğrencilerimizi kutluyorum benim gözümde hepsi birinci olmuşlardır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini güzel okuma yarışmasında ilk 8'e kalan öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel başkanlığındaki jüri üyelerinden Hamza Çelenk, Mesut Yokuş, Eyyüp Güneş ve Ahmet Göksu yarışmacıları değerlendirdi.

Yarışmada birinci olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi grubuna Cumhuriyet Altını, ikinci olan Adıyaman Fen Lisesinden Selen Esmer' Yarım Altın, üçüncü olan Adıyaman Bilgi Anadolu Lisenden Ayşegül Vurucu çeyrek altın yarışmada dördüncü Ramazan Berke Kahraman mansiyon ödülü verildi.

Diğer yarışmacı öğrenciler tablet ile ödüllendirilirken, ilk 8'e girenlere plaket, katılım belgesi ve safahat kitabı takdim edildi. Aynı zamanda bu öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un bir müddet kaldığı ve safahatın bir kısmını yazdığı Ankara'daki Taceddin Dergahı'na götürülecek.