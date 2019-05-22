Mehmet Aslan ‘Şehr-i Yaman'da hayranlarıyla buluştu

Adıyaman'ın yetiştirdiği sanatçılardan Mehmet Aslan, ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri'nde hemşerileriyle buluştu.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdüren ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri'nin 16. gün programı yine büyük coşkuya sahne oldu.

Ramazan ayı dolayısıyla her akşam Demokrasi Parkında gerçekleşen ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri'nde sahne alan Adıyamanlı mahalli sanatçı Mehmet Aslan, hayranlarına güzel bir gece yaşattı.

Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ekibi tarafından sahnelenen skeçle başlayan program daha sonra sahneye davet edilen Mehmet Aslan'ın konseriyle devam etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören konserde birbirinden güzel türküleri ve uzun havaları hemşerileri için seslendiren Mehmet Aslan büyük alkış aldı.

Konser sonunda Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, sanatçıya teşekkür ederek, plaket ve hediye takdiminde bulundu.