Mehmet Erdemoğlu Köprüsü hizmete açıldı

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu tarafından yaptırılan Aşağışehir Süphane Köprüsü hizmete açıldı.

Eski Besni'nin Aşağışehir'de bulunan eski köprünün vasıflarını yitirmesinden dolayı yerine yenisi yapıldı. Kısa sürede bitirilen köprüyü hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu yaptırdı. Köprüye Mehmet Erdemoğlu Köprüsü ismi verildi.

Özellikle bayramlarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve yıkılmaya yüz tutmuş köprünün yerine modern ve kullanışlı bir köprü yaptırıldı.