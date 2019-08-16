Mehmet Yavuz'un ismi Kahta'da yaşatılacak

Belediye Başkanı Yusuf Turanlı yayımladığı mesajında, “Memleketin değerli siyasetçilerinden HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz'un vefatı beni derinden üzmüştür. Kutsal topraklarda olduğumdan ötürü de taziyesinde de bulunamadım. Merhum Mehmet Yavuz'a dua ederken, memleketin vefat eden değerli siyasetçilerden bir isim olan Merhum Mehmet Yavuz'un ismini yaşatabilmeliyiz, diye düşündüm. Allah nasip ederse, önümüzdeki ay meclis toplantısında HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Merhum Mehmet Yavuz'un ismini yapımı devam eden parklardan birine verilmesi için, gündeme alacağım. Kaybettiğimiz değerlerin, ismini yaşatmalıyız. Bir kez daha vefat eden Mehmet Yavuz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve HÜDAPAR camiasına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.