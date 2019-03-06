Memur-Sen masa tenisi turnuvasının ikincisini düzenliyor

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, konfederasyon olarak üyelerine sosyal, akademik ve sportif faaliyetlerle hizmet verebilmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, ikinci masa tenisi turnuvasını başlatacaklarını söyledi.

Başvuruların 8 Mart 2019 Cuma günü saat 17.00'da sona ereceğini kaydeden Başkan Ali Deniz, “Turnuvaya Memur-Sen Adıyaman temsilciliğine bağlı tüm sendikalarımızın üyeleri başvuru yapabilir. Turnuva 9-10 Mart tarihlerinde Adıyaman Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Başvurular https://docs.google.com/forms/d/1TPFwigSD5hRTOesDVDPpmZBfkG6a2ruEHzooYwtFfCg/edit adresinden online yapılabilir. Şu ana kadar başvuru sayısının beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği olarak şehrimize ve şehrimizde görev yapan tüm kamu çalışanlarına, öğrencilere yönelik bu tür organizasyonlarda her zaman üzerimize düşeni yapacağız ve de yapıyoruz. Sendikal çalışmaları sadece ekonomik kazanımlarla sınırlandırmıyoruz, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de ülkemizin ve şehrimizin insanının hizmetindeyiz. Organizasyonda her türlü desteği veren Adıyaman Gençlik Merkezi'ne ve organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.