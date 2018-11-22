Memur-Sen yönetimi Samsat kaymakamı ile bir araya geldi

Adıyaman Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri Samsat Kaymakamı Habid Yıldız'ı ziyaret ederek atandığı görevinde başarı diledi.

Adıyaman Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz ve Yönetim Kurulu üyeleri Samsat Kaymakamı Habid Yıldız'ı makamında ziyaret ederek, Samsat ilçesindeki görevine başlaması dolayısıyla hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Adıyaman Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz, Samsat ilçesinde yakın tarihte göreve başlayan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler sunduklarını ve kendisine yeni görevinden dolayı hayırlı olsun temennisinde bulunduklarını söyledi. Başkan Deniz, "Eğitim ve diğer kamu personelinin sıkıntılarının aşılmasında mülki idare amirlerinin desteği çok önemlidir. Samsat Kaymakamı Sayın Halid Yıldız'ı makamında ziyaret ederek kendisine hayırlı olması dileğinde bulunurken, sıkıntılarımızı, sorunlarımızı aktarma fırsatı da yakaladık. Kendileri eğitime oldukça duyarlı bir idarecimizdir. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi konusunda desteklerinin tam olacağını ifade ettiler. Toplumun inşasında öncü nesiller yetiştirilmesi olan davamızda değerli kaymakamlarımız bizlere katkı sunmaktadırlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise yaptığı açıklamada, sendika başkanı ve yöneticilerinin yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek kendilerine teşekkür etti.

Kaymakam Yıldız, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Eğitimciler ise bu çocuklarımızı donatacak, yetiştirecek ve topluma yararlı birer birey olmalarını sağlayacak kişilerdir. Eğitim için imkanlar dahilinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı sendika başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.