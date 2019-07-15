Memur-Sen'den 15 Temmuz açıklaması

Demokrasi Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasına Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, sendika üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Başkan Ali Deniz, “15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke olarak maalesef, uluslararası karanlık bir işgal ve hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Arkasında emperyalist güçlerin ve malum odakların olduğu FETÖ tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişiminin asıl amacı, millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye'yi sömürüye açık hale getirmekti. Milletin inanç değerlerini istismar ederek, şeytani bir planla, devlet içinde örgütlenen FETÖ, önüne konulan planı harfiyen yerine getirmiş, 17/25 Aralık kumpası, Gezi kalkışması, Kobani olayları sonuç vermeyince de, askeri bir darbe seçeneğine başvurmuştur. Türkiye'ye karşı girişilmiş uluslararası bir kumpas olan ve FETÖ'nün taşeronluğunu üstlendiği 15 Temmuz Darbe Girişimine, 251 şehit ve 2 binden fazla gaziye rağmen kontrollü darbe diyen bir zihniyetin bu ülkede varlığını sürdürüyor olması Türkiye için büyük bir talihsizliktir. Nitekim Türkiye'yi büyük bir kaosa ve iç savaşa sürüklemeyi hedefleyen bu hain planda 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 3 askeri gemi millete karşı açıkça kullanılmıştır. Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, TRT vericileri ve birçok kurum saldırıya uğramış, genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum da ayrıca işgal edilmiştir. Yapılan bu hain darbe girişimine direnen; 251 kahraman kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu. O gece Memur-Sen olarak 1 milyon üyemizle sokaklara çıkarak o muazzam direniş destanının önemli bir parçası olduk. O gece bu teşkilat hesabi değil, hasbi bir teşkilat olduğunu bir kez daha gösterdi. O gün nasıl ki meydanlarda darbeyi püskürttüysek, bugün de, yeni sinsi stratejilere karşı teyakkuz ve sürekli bir bilinç halini kuşanmanın gayreti içindeyiz. Türkiye'nin entelektüel birikimi ve bu coğrafyanın erdemliler hareketi olarak, emperyalizmin her türlü kirli plan ve kumpaslarına yüksek bir bilinç, akıl ve imanla karşı koyacağız. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'un 3. seneyi devriyesi vesilesiyle şehitlerimize yüce rabbimizden rahmet diliyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimizi ifade ediyoruz” diye konuştu.