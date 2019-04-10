Memur-Sen'in yeni dönemde ilk kadınlar buluşması gerçekleştirildi

Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen buluşmaya Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ın kızı Banu İnan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Memur-Sen İlçe Temsilciliklerinin kadınlar komisyonu üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra kadın üyeler katılım sağladı.

İlginin yoğun olduğu buluşmada konuşan Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, “Çalışma hayatında kadınların sorunlarının çözümü ve adaletin tesisinde gerekli zeminin oluşturulması için dünden daha çok çalışmak zorundayız. Haklarımızı korumak, yeni kazanımlar elde etmek için güçlerimizi birleştirmekten, kol kola yürümekten başka çaremiz yok. Birçok hakkımızı örgütlü gücümüz sayesinde kazandık. Bunları korumak, geliştirmek, yenilerini temin etmek bizim elimizdedir. Kadınlar olarak bu imkanı, sendikal örgütlenmeyi iyi değerlendirmeliyiz. Hiç kimse durup dururken bize haklarımızı vermez. Mücadele ederek, bir araya gelip sorunlarımızın çözümüne ilişkin çalışmalar yaparak, el ele vererek, birlikte hareket ederek sorunlarımızı ancak biz çözebiliriz. Sendikal çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürmeliyiz” dedi.

Deniz konuşmasının devamında, “Çalışan kadınların haklarını ararken, cinsiyetçi ve ötekileştirici söylemlerden uzak, medeniyet tasavvurumuzdan referanslarını alan hak, adalet ve özgürlük kavramlarına sımsıkı sarılarak daha çok çalışmalı ve üye sayımızı artırmalıyız. 15 Mayıs hedefimiz, Eğitim-Bir-Sen olarak 500 bin, Memur-Sen olarak 1 milyon 111 bin 111 üye sayısına ulaşmaktır. Toplumsal kamplaşmaya yol açan söylem ve eylemlerden uzak durarak, insan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının toplum içindeki konumunu güçlendirecek bir anlayışı geliştirmek zorundayız. Kadın istihdamının artırılması ve istihdam edilen kadınların eş ve anne olma kimliklerinin örselenmediği şartların sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği Kadınlar Komisyonu Başkanı Şükran Altunç Aydın, 15 yıldır hızla büyüyen Türkiye'yi durdurmak isteyenlerin bugün yine ortaya çıktıklarını belirterek, “Biliyorlar ki Türkiye güçlenirse, kendi güçsüzlükleri iyice ortaya çıkacak. Ezdikleri mazlum halklar, Türkiye'den aldıkları ilhamla bir dirilişin içine girecekler. Bunu daha önce de yaptılar, hem de defalarca. Hak ve adaleti tesis etme mücadelemizden korkan hainler, Türkiye'yi kaosa sürükleyerek durdurmak istediler. Biz yükselmenin kadınla başladığını bilen bir milletiz” dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın yaptığı konuşmada, “Bu topraklarda kadın yetenekleri ve gücüyle her zaman toplumsal hayatın içinde olmuştur. Bacıyan-ı Rum, Anadolu Bacıları Osmanlı Devleti'nin içinde nasıl yer aldıysa, Nene Hatunlar Kurtuluş Savaşı'nın nasıl en büyük gücü olduysa, 15 Temmuz işgal girişiminde alanlarda tankların, kurşunların önünde korkusuzca duran Şerife Bacılarımız gibi onurlu kadınlarımız da yeni Türkiye yolunun temelini atmışlardır” dedi.

Suriye'de yaşanan olaylara değinerek oluşturdukları Vicdan Hareketi'nin misyonunu dile getiren Sıdıka Aydın, “Bu kirli savaş, 22.900 kadının canına mal olurken 300 binin üzerinde kadının yaralanmasına neden oldu. 7,5 milyon kadın iç ve dış göçe maruz kalarak yerinden edildi. Sadece resmi hapishane ve karakollarda bu güne kadar 13.500'ün üzerinde kadın Suriye rejimi tarafından hapsedildi ve resmi rakamlara göre 7.000'in üzerinde kadın hala bu hapishanelerde her gün işkence görmekte, istismara uğramakta, insanlık dışı eziyetlere maruz kalmaktadır” şeklinde konuştu.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın kızı Banu İnan ise merhum babası ile ilgili hatıralarını dile getirdiği duygusal konuşmasında babasının vefalı, adanmış biri olduğunu ifade ederek, “Gençlere önem verirdi. Hakkı gözetirdi. Vefalı, adanmış bir düşünce insanıydı. Çok asil, olgun, vakur ve mert bir duruşu vardı. İnsan ilişkilerinde saygı çerçevesinde, iyi niyetli ve yardımsever olmayı öğütlerdi” diye konuştu.