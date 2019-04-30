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Meralara gübre atıldı

Tarım ve Orman İl müdürlüğü ekipleri il merkezine bağlı bazı bölgelerde mera alanlarına gübre attı.


Adıyaman merkez Işıklı, Damlıca, Kuyulu, Ağcin, Gözebaşı, Çorak, Çınar, Akpınar, Atakent, Tepeönü, Yeşilova köylerinde mera alanlarına 57 bin 650 kilogram yüzde 33 Amonyum Nitrat gübresi atıldı.


Hayvan yetiştiriciliğine paralel olarak yeşil ot ihtiyacının artması nedeniyle mera alanının ıslahı ve hayvancılık ile uğraşan üreticilerin kaba yem ihtiyacını karşılamak için yapılan gübreleme ile ilgiliği yapılan yazılı açıklamada, “Hayvancılığın en yüksek maliyeti yem ihtiyacı olduğu için üreticilerimizin kaba ve kesif yem ihtiyaçlarını kendileri karşılaması gerekiyor. İl Müdürlüğü olarak yaptığımız bu uygulamalarla hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin arttırılması hedeflenmektedir” denildi.

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