İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde merdivenlerden düşen kadın hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde merdivenlerden düşen kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Yayıklı köyünde yaşayan Fatma Öncel (66) evinin çatı katından aşağı inerken merdiven boşluğuna düştü. Yakınlarının 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önleminin ardından yaptığı inceleme sonrası kadının cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Öncel'in cenazesi daha sonra ailesine teslim edilerek Yayıklı köyünde toprağa verildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.