İhlas Haber Ajansı

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Merdivenlerden halı silkerken yuvarlanan kadın yaralandı

Adıyaman’da, merdivenlerden yuvalanarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, merdivenlerden yuvalanarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 24116 Sokak içerisinde ikamet eden Elif D., halı silkelemek istediği esnada dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Yaralanan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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