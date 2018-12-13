Merinos'tan evi yanan aileye yardım

Adıyaman'ın Besni ilçesinde geçtiğimiz haftalarda evi yanan aileye Merinos tarafından yardım eli uzatıldı.

Korupınar Mahallesi'nde Ömer Erdin'e ait ev geçtiğimiz haftalarda yanmıştı. Meydana gelen olay sonrasında aileyi ziyaret eden Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, ailenin ne talebi varsa hepsinin karşılanması için talimat verdi.

Evin ihtiyaçları Besni Merinos Mağaza Müdürü Musa Karakuş tarafından aileye teslim edildi. Ev sahibi Ömer Erdin, Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu'na yardımından dolayı teşekkür etti.