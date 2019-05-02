Merkez köylere hizmet götürme birliğinin encümen seçimleri yapıldı

Adıyaman'da Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine iki İl Genel Meclis Üyesi ile iki muhtar seçimi yapıldı. Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümen Seçimleri toplantısına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Adem Kaya, il genel meclis üyeleri ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri sonucunda İl Genel Meclis üyeliği ve köy muhtarlığına seçilenleri tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Toplantıda köy muhtarlarına hitap eden Vali Pekmez, “Kırsal kesimin alt yapısını iyileştirmeye yönelik hayata geçirilen gerek KÖYDES projeleri, gerek il özel idaresi ve gerekse de merkez köylere hizmet götürme birliği tarafından son 15 yılda köylerimize yönelik çok güzel hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Mahalli idareler seçimini geride bıraktık. İnşallah bundan sonra hep birlikte köylerimize daha kaliteli hizmet sunma imkânına kavuşacağız. Siz değerli muhtarlarımız, sizlere oy veren vatandaşında vermeyeninde bütün köyün muhtarısınız. Öncelikle bu konuda hassas ve adil olmanızı istiyorum. Elbette köyde yaşayan vatandaşlarımıza şehirde yaşayan vatandaşlarımıza sunulan imkanlar kadar hizmet etme amaç ve arzusundayız. İnsanın yaşadığı her yerde hizmetlerin sınırı yoktur. Köy yollarımızı stabilize derken, birinci kat, birinci kat derken ikinci kat daha sonra belki sıcak asfalt imkanı ortaya çıkacaktır. İnsanlarımızın gelir düzeyi yükseldikçe beklentileri de artmaktadır. İnşallah bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde il genel meclis üyelerimizle ve siz değerli muhtarlarımızla bütün imkanlarımızı kullanarak vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunma çaba ve gayreti içerisinde olacağız. Merkez Köylere hizmet götürme birliği seçiminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bugüne kadar hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyor, yeni görev alacak arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aykut Pekmez, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılan merkeze bağlı köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinleyerek, dile getirilen sorunları tek tek not alıp, bu sorunları imkanlar ölçüsünde yerine getireceklerini ifade etti.

toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2018 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap bütçesi oy birliği ile kabul edilerek, onaylandı.

Daha sonra Adıyaman Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 2019 yılı içerisinde görev yapacak Encümen seçimlerine geçildi.

Yapılan yoklama neticesinde salt çoğunluk sağlanarak divan teşekkülüne geçildi. Çoğunluğun sağlanmasının ardında merkez köylere hizmet götürme birliğine 2 genel meclis üyesi ile 2 muhtar üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Adıyaman merkez ilçeye bağlı köy muhtarları oy kullandı. Oy kullanımından sonra kullanılan oyların tasnifine geçildi. Yapılan seçimde Adıyaman merkeze bağlı Kemerkaya Köyü Muhtarı Ebubekir Topbaş ve Paşamezrası Köyü Muhtarı Hüseyin Göçer merkez köylere hizmet götürme birliği üyeliğine seçilirken, birlik encümen üyeliğine ise İl Genel Meclis Üyesi Şeyh Mehmet Kılınç ve Abidin Orhan Tohumcu seçildi.