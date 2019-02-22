Mermer ihtisas OSB'nin kamulaştırma işlemleri hızla ilerliyor

Adıyaman'ın sahip olduğu zengin ve kaliteli mermer rezervlerinin ülke ve kent ekonomisine daha fazla katkı sunması amacıyla Adıyaman merkez Örenli Mahallesinde kurulacak olan Mermer İhtisas OSB'yle ilgili Vali Aykut Pekmez Başkanlığında müteşebbis heyet toplantısı düzenlendi.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman'da mermer piyasasına yön verecek Mermer İhtisas OSB'nin son durumu, OSB sınırları içinde kalan şahıs parsellerinin bir an önce kamulaştırılması ve OSB sınırı dışında kalan alanların planlanması için ilgili kurumların çalışmalarını hızlandırılması konuları masaya yatırıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, kurulma çalışmaları devam eden Mermer İhtisas OSB'nin mevcut durumu hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yaptı.

Mermer İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesiyle Adıyaman'a katma değer sağlayarak istihdam imkanları oluşturacağını söyleyen Vali Aykut Pekmez, “Bilindiği gibi mermer sektörü 2017 yılında Türkiye ihracatı içinde 1,97 milyar dolar pay elde etmiştir. Mermer sektörü son 5 yılda Adıyaman'da kayda değer bir ivme yakalamıştır. Dünyadaki mermer rezervlerinin yüzde 33'üne sahip olan ülkemiz bu sektördeki konumunu güçlendirmesi bakımından Adıyaman'ın sahip olduğu doğal taş rezervi stratejik bir öneme sahiptir. Adıyaman'daki mermer rezervi 2 milyar ton olarak tahmin edilmektedir. Bu değer, Türkiye'deki toplam mermer rezervinin yüzde 15'ine karşılık gelmektedir. 2006 yılından bu yana Adıyaman'da çıkarılan ve işlenen mermer tüm gelişmelere rağmen istenilen seviyelere ulaşamamıştır. Günümüzde 60 adedin üzerinde ruhsatlı mermer ocağı olmasına rağmen bu mermer sahalarının 14 adedinde üretim yapılmakta, üretilen mermerin büyük bir kısmı bloklar halinde il dışına çıkarılırken çok az bir miktarı da 8 adet fabrikada işlenmektedir. Bu durum ilin sahip olduğu mermer potansiyeline göre oldukça düşük kalmaktadır. Mermerin ilde işlenmesini sağlamak, sektörün ildeki kümelenmesini desteklemek ve rekabet gücünü artırmak için Adıyaman Mermer İhtisas OSB önemli stratejik hedeflerden birisi olacaktır. Bu doğrultuda, Adıyaman Örenli mahallesi Şabi mevkiinde bulunan ve mülkiyetinin 49,46 hektarlık kısmı şahıs arazisi, 33,84 hektarlık kısmı hazine arazisi olmak üzere toplam 83,3 hektarlık alandan oluşan ve özel tüzel kişiliğini kazanan Adıyaman Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmaları seri bir şekilde devam etmektedir” diye konuştu.