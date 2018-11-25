Mermerciler CHP'liler ile bir araya geldi

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri CHP İl Başkanı Deniz Çakmak'ı ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Başkan Çoşkun Atız, “Dernek olarak yönetim kurulu üyelerimizle birlikte sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugünde Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl başkanlığına nezaket ziyaretine bulunduk. Yakın bir zamanda Adıyaman'da düzenlemiş olduğumuz mermer konulu konferansa CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de katılmıştı ve yapmış olduğu konuşması esnasında sektörümüzle ilgili çok önemli konulara değinmişti. Onun nezdinde İl Başkanı Deniz Çakmak'a teşekkürlerimizi ilettik. Tabi söz konusu Adıyaman olunca hep birlikte el ele ilimiz için herkes üstüne düşeni yapmalıyız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ise, “Söz konusu Adıyaman olduğunda bizlerde elimizden geleni, üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. İlimiz milletvekili Abdurrahman Tuttere, tarımsal sulama, tütün, mermer ve buna benzer ilimizle ilgili ne gibi konular, sorunlar varsa gerek bulunduğu her platformda ve meclis çatısı altında dile getirmektedir. Sorunların ilgili yerlere iletilmesi ve çözüm üretilmesi konusunda yakinen takipçisi olmaktadır. Mermer ilimiz için son yıllarda çok önem arz eden bir sektör konumuna geldi ve ilimizde birbirinden değerli yatırımcı firmalarımız var. Bizler mermerimiz kadar yatırımcımızın da kıymetini bilmemiz gerekir. Adıyaman'da bizler, Ankara'da ise milletvekilimiz her türlü konunun takipçisi olmaya devam edecek. Ziyaretlerinden dolayı Mermerciler ve Madenciler derneği başkanı Coşkun Azıt ve beraberindeki değerli heyete teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.