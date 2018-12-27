Mermerciler derneğinden eğitime destek

Pınaryayla Ortaokulunda düzenlenen törene Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ramazan Sertpolat, Ömer Faruk Güneş, Adıyaman Mermerciler Dernek Başkanı Coşkun Atız, yönetim kurulu üyeleri ve okul idaresi katıldı. En güzel ve en hayırlı yatırımın eğitime yapılan yatırımlar olduğunu dile getiren Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, “Dernek olarak sektörümüzle ilgili çalışmaların yanı sıra imkanlar ölçüsünde zaman zaman ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız olmakta. İl milli eğitim müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz istişare neticesinde maden ocaklarımıza yakın köylerimizdeki öğrencilere yardım etmek istediğimizi ilettik. Onlarda Pınaryayla ortaokulu okul idaresiyle bizleri bir araya getirdiler. Okul Müdürümüz İsmail Yaylagül ile yaptığımız istişare neticesinde 140 çift kışlık bot ihtiyaçları olduğunu söylediler. Bizlerde yönetim kurulu üyelerimizle birlikte öğrencilerimize dağıtılmak üzere 140 çift bot alarak bugün okulumuza getirdik. Öğrencilerimizin mutluluğu her şeye değerdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan yardım ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Pınaryayla Ortaokulu Müdürü İsmail Yaylagül, "İlimiz ekonomisine ürettikleri mermer ile katma değer katan mermercilerimizin duyarlı davranışı bizi sevindirmiştir. İl Milli eğitim müdürlüğümüzün yapılan yardımı okulumuza yönlendirmesi oldukça isabetli oldu. Burada okuyan öğrencilerimiz hakikaten yardıma muhtaç öğrencilerimizdi. Zorlu kış şartlarının olduğu köyümüzde kışlık botlar öğrencilerimizin kış boyunca çok işine yarayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan yardımın çok anlamlı bir yardım olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, mermerciler ve madenciler derneği yönetim kuruluna teşekkür ettiğini belirtti.