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Mermerciler ve Madenciler Derneğinden eğitime destek

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği yönetim kurulu durumu iyi olmayan 35 Adıyamanlı üniversite öğrencisine burs desteği veriyor.


Dernek olarak eğitime katkı sunmak için gayret sarf ettiklerini belirten Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, “Dernek olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda tarafımızdan tespit edilen durumu iyi olmayan 35 üniversite öğrencisine burs vermeye başladık. Bu burslar ile maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek olabilmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz derslerine odaklanmaları ve başarıları ile bizleri gururlandırmaları. Her şartta çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geleceği, dolayısıyla hepimizin geleceği için destekçileri olmayı sürdüreceğiz. Öğrenci kardeşlerimize burs konusunda yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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