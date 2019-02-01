Meryem Ana Çeşmesi taşınarak restore edildi

Yüzyıl'da yapılan ve halk arasında Meryem Ana Çeşmesi olarak bilinen Hacı Hasan Çeşmesi yeni yerine taşınarak restore edildi.

Adıyaman'ın Çimen köyü yolunda bulunan ve büyük kısmı toprağa gömülü olan Meryem Ana Çeşmesi taşındı. Adıyaman Müze Müdürlüğünün kontrolünde Adıyaman Belediyesi tarafından taşınan ve Hacı Abuzer Baba Türbesi ve Külliyesiyle bütünleştirilen çeşmenin kitabeleri de ekipler tarafından temizlendi. Daha önceki yerinde yol altında kalan, yıkılmak üzere olan ve toprağa gömülen çeşmenin taşları numaralandırılarak yaklaşık 200 metre mesafedeki Hacı Abuzer Baba Türbesi ve Külliyesinin yanına taşındı. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğünden gelen ekipler çeşmenin üzerinde bulunan 2 kitabenin restorasyon ve konservasyon işlemini gerçekleştirdi.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan restorasyon ile ilgili olarak, “Halk arasında Meryem Ana Çeşmesi olarak bilinen Hacı Hasan Çeşmesi eski yerinden taşları sökülerek, yeni yerinde tekrar inşa edildi. Yeni yerinde ise kitabenin isli olmasından dolayı kitabede restorasyon ve konservasyon işlemi yapıldı. Bu restorasyon ve konservasyon işlemleri sonucunda ise kitabenin yazıtları ortaya çıkartıldı. Birinci kitabe inşaat kitabesi, ikinci kitabe ise onarım kitabesi olarak geçmektedir” açıklamasında bulundu.

Adıyaman Belediye Başkan Vekili Sait Kutlu ise Meryem Ana Çeşmesi'nin Adıyaman'da tescilli olan ve restorasyonu yapılan ilk çeşme olduğunu kaydetti. Kutlu, “Bu çeşme bulunduğumuz yerden biraz daha aşağıda yol zemininin altındaydı. Yüzde 90'lık kısmı toprağın altındaydı. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan aldığımız izinle çeşmemizi Hacı Abuzer Baba Türbesi ve Külliyesinin yapımı ile birleştirerek biraz yukarıya taşıdık. Meryem Ana Çeşmesi, Adıyaman'ın birkaç tane tescilli tarihi eser niteliği taşıyan çeşmelerinden şuana kadar restorasyon işlemi yapılan tek çeşmedir. İnşallah Kültür Turizm Müdürlüğümüzle, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulumuzla iş birliği yaparak bundan sonraki süreçte yer altında kalmış, unutulmaya yüz tutmuş, tahrip olmak üzere olan tarihi eserlerimizi uygun koşullarda gün yüzüne çıkarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.