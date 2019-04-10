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Mescitteki sadaka kutusunu çaldı

Adıyaman’da bir vakfın mescidinde bulunan sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı.

Adıyaman'da bir vakfın mescidinde bulunan sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı.


Hırsızlık olayı, önceki gün Adıyaman Merkez Sıratut Mahallesi eski otogar arkasındaki bir vakfa ait mescitte meydana geldi. Hırsızlık ve dolandırıcılıktan kaydı olduğu öğrenilen ve son olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kişiyi dolandıran Yakup U. isimli şahıs vakfın mescidine namaz kılma bahanesiyle girdi. Mescitte bulunan sadaka kutusunu alan şahıs sadaka kutusunu kırarak içindeki bozuk paraları aldı. Vakfın çay ocağında görevli Davut Boybay, sadaka kutusunun yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, güvenlik kameralarından şüphelinin daha önceden sabıkası bulunan Yakup U. olduğunu tespit etti. Polisler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Davut Boybay, sadaka kutusunu kırılmış halde gördüğünü ve bunun üzerine polise bilgi verdiğini söyledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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