Meslek kurslarının açılışı yapıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ‘Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi' projesi kapsamında halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde oluşturulan meslek kurslarının açılışını gerçekleştirdi.

Düzenlenen açılış törenine Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, Besni Belediye Başkan Vekili Ömer Oral, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Suvarlı Belde Belediye Başkanı Gülfer Ağır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Aslan ve çok sayıda kişi katıldı.

Proje çerçevesinde projeye seçilen Türk ve Suriyeli vatandaşlar için el sanatları, ev tekstili, giyim üretim teknolojileri, kadın giyim modelist yardımcılığı gibi farklı meslek alanında eğitim verilecek.