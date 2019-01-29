Meslek lisesi öğrencilerine Ahi Evran Kültürü anlatılacak

Adıyaman'da meslek liselerin müdür ve okul idarecileriyle yapılan toplantıda, meslek lisesi öğrencilerine Ahi Evran Kültürü kazandırmanın yolları konuşuldu.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin hazırladığı İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kentlilik Bilincinin Ahi Evran Anlayışıyla Geliştirilmesi Projesi” kapsamında okul müdürleri ve idareciler esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri toplantıya katıldı.

Ahi Evran Kütüphanesinde düzenlenen toplantıda, meslek lisesi öğrencilerine Ahi Evran Kültürü'nün aktarılmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, esnafların ve işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısı çektiğine vurgu yaparak, “Çıraklık, kalfalık, ustalık konusunda esnaf sanatkar kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyor. İşsizlik hat safhada ancak kalifiye eleman bulunmuyor. Mesleki okullarımızda okuyan öğrencilerimizin, eğitim sonrasında camiamızın esnaf ve sanayiyle buluşması, öğrencilerin mesleki alanda kendilerini geliştirip topluma faydalı hale gelmesi için bu toplantıyı tertipledik. Projenin amacı, Adıyaman esnaf ve sanatkarına, esnaf sanatkar olma potansiyeli olan fertlere çeşitli etkinlikler ve faaliyetler vasıtasıyla Ahilik Kültürünü benimsetmek, bu vesileyle meslek etiği, iş ahlakı, dürüstlük, doğruluk ve güler yüzlü esnaflık hususunda bir bilinç ve farkındalık oluşturmaktır. Projenin en önemli hedef guruplarından birisi ilimizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarımız bünyesinde Mesleki Eğitim kanununun 18. Maddesi gereği iş gücü eğitimine katılan meslek liseli öğrencilerdir. Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere ahilik kültürünü anlatmak ve Ahi Evran felsefesi ekseninde sosyal girişimci olmaya özendirmeleri hedeflenmektedir” dedi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal ise yaptığı konuşmada, “Ahi Evran, bir medeniyetin esnaf teşkilatının kuruluşunu, idamesini sağlayan bir kültürdür. Öğrencilerimizin zihninde bu teşkilatın olduğunu, geçmişte esnafımızın neler yaptığını anlatmak bile bir başarıdır. Temennimiz Ahilik teşkilatının meslek liselerinde sürdürülebilir bir değer olarak sürmesidir. Öğrencilerin Ahilik teşkilatını tanımaları, fikir sahibi olmaları ileride esnaf olduklarında kendilerine yol gösterecektir. Öğrencilerimiz derslerinden alı konulmadan her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Bilal Süzgeç ise, “Öğrencilerimize yönelik Ahilik bilincini anlatmak, onlara sosyal gelişimciliğine yönelik bazı eğitim programları tertip etmek hedefindeyiz. Bu kapsamında bugün mesleki lisede görevli okul müdürlerimiz ve idarecilerimizle öğrencilerimize bunu en verimli nasıl ulaştıra biliriz konuşmak istedik. Ahi Evran, en iyi esnaflığın nasıl olması gerektiği ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bizde bu tavsiyeleri gençlerimize nasıl ulaştırabiliriz değerlendirmelerinde bulunduk ve bu proje ortaya çıktı. Bu proje ile gençlerimize bu kültürü anlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ise, Kent konseyi olarak bu projeye her türlü desteği vererek, Ahi Evran Kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, okul müdür ve idarecileri projeyle ilgili karşılıklı görüş ve önerilerini sundu.