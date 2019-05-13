Metamfetamin madde ele geçirildi

Olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile Z.A. isimli şahısın üzerinden 16 paket halinde 13,2 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.