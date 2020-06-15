Metrelerce fren yapmasına rağmen duramadı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan ve 34 metre boyunca fren yaptığı öğrenilen otomobilin park halindeki araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Cebeli idaresindeki 02 FR 324 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Karapınar Caddesi Karapınar Mezarlığı önünde fren yapmaya başladı. 34 metre boyunca fren yapan otomobil duramayarak yol kenarında ikinci sıra park yapan Aydın Özçelik'e ait 02 la 457 plakalı midibüse arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Cebeli yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken otomobilin 34 metre fren yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.