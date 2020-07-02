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Metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman’da, metruk bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Adıyaman'da, metruk bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 9114 Sokak içerisinde bulunan ve kime ait olduğu öğrenilemeyen metruk toprak evde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerin eğelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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