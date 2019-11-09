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Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle cemaate pilav dağıtıldı

Adıyaman’da Kab Camii’nde cemaat ve mahalle sakinlerine pilav dağıtıldı.

Adıyaman'da Kab Camii'nde cemaat ve mahalle sakinlerine pilav dağıtıldı.


Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Adıyaman Merkez Kab Camii'nde etkinlik düzenlendi. Cami İmam Hatibi Feti Erdil öncülüğünde, esnaf ve cemaat ile birlikte pilav hazırlandı. Bin kişilik pilav Öğle Namazı sonrasında cemaate dağıtıldı.


Cami cemaatinin yanında mahalle sakinlerine de pilav ikramında bulunuldu. Cami İmam Hatibi Feti Erdil, Peygamber Efendimizin (SAV) 1441. Doğum yıldönümünde Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin düzenlendiğini belirterek, “Cemaatimiz her yıl bin kişilik pilav yapıyor. Bunu Müslümanlara dağıtıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.


Vatandaşlar ise, pilavın hazırlanıp dağıtılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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