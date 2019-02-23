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Mevlidi Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Mevlidi Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödülleri verildi.


Diyanet İşleri Başkanlığının 81 ilde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Mevlidi Nebi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından hediyeleri verildi. Adıyaman Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen ödül töreninde, yarışmaya katılan 155 kişi içerisinde erkeklerde ve bayanlarda ilk 5'e giren öğrencilere ödül verildi. Yarışmanın 1'incileri Umre ile ödüllendirilirken, erkeklere kitap seti ve gömlek, bayanlara eşarp ve kitap seti hediye edildi.


İl Müftüsü Mehmet Taşçı, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutlayarak, derece yapan öğrencileri tebrik etti.

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