İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meyve yüklü kamyonet takla attı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında meyve yüklü kamyonet takla attı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında meyve yüklü kamyonet takla attı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdurrahman Coşkun idaresindeki 32 YE 252 plakalı meyve yüklü kamyonet, Gölbaşı- Besni yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada kamyonette maddi hasar meydana gelirken kamyon kasasındaki meyvelerde yola dağıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.