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Mezarlıklarda bakım ve temizlik yapıldı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Adıyaman'daki tüm mezarlıklarda genel bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve güzel bir ortamda yapmalarını sağladı.


Adıyaman eski ve yeni şehir mezarlığı, Süryani mezarlığı ve diğer mezarlıklarda sürdürülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, toplum olarak büyük önem verilen kabir ziyaretlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için şehir merkezindeki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yürütüldüğünü dile getirdi.


Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve ekiplerine teşekkür etti.

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