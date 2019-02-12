MHP Milletvekili Taşdoğan'dan Nemrut Dağı'na teleferik talebi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek Nemrut Dağı'na Teleferik Projesi ile ilgili çalışma dosyasını sundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ziyaretinde Adıyaman'da kültür ve turizm potansiyeli, teleferiğin Adıyaman turizmine katkısını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sunduğu çalışma dosyasında MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhuttin Taşdoğan, “Adıyaman, tarihi, kültürel birikimi olan ve zengin doğal kaynaklara sahip, tarih hafızamızın unutulmaz anılarına şahitlik etmiş ilimizdir. Bu bölgede meydana gelecek canlılık Adıyaman'ın sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine etkisi büyük olacaktır. Dolayısıyla, Güneydoğu Anadolu Projesinin amacına ulaşılmasına katkısı büyük olacaktır. Bu vesile ile GAP Master Planı çerçevesinde Adıyaman'ın sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkaracak, turizmin canlanması ile döviz girdisine ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunarak hedefe varılmış olacaktır. Ayrıca bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan, Türkiye listesinin en başında Adıyaman bulunmaktadır. Bu güzide kentimizle özdeşleşmiş dünya UNESCO kültür varlığına sahip, insanlığın kültür mirası, Dünya tarihi ve Anadolu tarihi için çok önemli tarihi eserler bulunmaktadır.

Dünyanın 8. Harikası olarak adlandırılan Nemrut dağına yapılan ziyaretlerde, coğrafi olarak, zorlu dik bir yokuştan ve yüksek bir zirveye doğru yaya olarak çıkmak için ziyaretçilerimizi oldukça sıkıntı ile karşı karşıya bırakmaktadır. Nemrut Dağı'nı görmeye gelen kültür turizmi ziyaretçilerinin önemli bir kısmı 3. yaş kuşağı dediğimiz yaşlı gruplardır. Orta yaş kuşağının hatta genç yaştakilerin bile Nemrut Dağı zirvesine çıkarken zorlandıkları kamuoyunca malumdur.

Bölgenin mevsimsel olarak kar yağışının çokluğu, arazinin kar tutma süresinin uzunluğu, kış turizmi ve kayak turizmi açısından da önemli iklim özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. Sosyo-ekonomik sıralamada illerimiz arasında 66. sırada olan Adıyaman, kış sporlarına ve kış turizmine elverişli oluşu, kış şartlarının yaşandığı iklim özelliklerine sahip olması açısından yapılacak olan projelerin şehrin ekonomisine katkısı çok büyük olacaktır” dedi.

Ali Muhuttin Taşdoğan ayrıca, “Nemrut Dağına çıkışı kolaylaştıracak, bölgede kış turizminde de kullanılması amacıyla yapılacak olan teleferik, turist sayısını arttıracaktır. Bu değerlerin Adıyaman ilimizin tanıtımı, kültür turizmi geliştirilmesi için yeterince kullanılamadığı, turistik faaliyetlerin canlandırılması için çalışmaların eksik bırakıldığı görülmektedir. Dünya Kültür Mirası olan UNESCO'nun tescil ettiği Nemrut Dağı'na yapılacak bir teleferik projesinin UNESCO ile uyumlu çalışmalar ile mümkün olacağından, Bakanlığınızın uzmanlarımızca yürütülmesi ve planlanması gerekmektedir. Nemrut Dağı'nın ve dolayısıyla Adıyaman'ın bilinirliğinin arttırılması, şehir halkının turizmden elde edeceği gelir seviyesinin artması, bu yönde yapılacak olumlu çalışmalarla mümkündür. Nemrut Dağı'na yaz mevsiminde dik ve yüksek yoldan ulaşılmaktadır. Kış mevsimlerinde ise yüksek rakımından dolayı çok zor çıkılmaktadır. Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en iyi izlendiği Commagene Krallığına ait Tümülüs'ün ve heykellerin sergilendiği bu alana yılda ortalama 100 bin civarında yerli ve yabancı turist gelmektedir. Çoğu orta yaş üzeri olan turistlerin bu alana ulaşımı çok sıkıntılı olmaktadır. Özellikle kış aylarında tamamen kapanmaktadır. Bölgeye gelen bu turist sayısı göz önüne alındığında, zaten zor şartlarda olan bölge halkına ciddi katkılar sağlayacağı muhakkaktır. Tabi ki ülkemize döviz girdisi olarak ta faydası büyük olacaktır” ifadelerine yer verdi.