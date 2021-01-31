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Midibüs ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, minibüs ile çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da, minibüs ile çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ramazan K. idaresindeki 26 VR 628 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Ahmet B., idaresindeki 02 BG 621 plakalı Mitsubishi marka midibüs, Marangozcular Sitesinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Ramazan K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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