Mili eğitim müdürlüğü basın mensupları ile bir araya geldi

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, milli eğitim şube müdürleri, müdürlük çalışanları ve basın mensupları katıldı. Eğitim ve öğretim anlamında Adıyaman'a çok büyük yatırımların yapıldığını belirterek açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “İlimizde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 46 tane bağımsız anaokulu, 428 ilkokul, 208 ortaokul, 100 lise okul olmak üzere toplamda 782 tane resmi ve özel okulda eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Derslik sayımız 5 bin 827 dersliktir. Derslik başına düşen öğrenci sayımız da 26'dır.

İl genelinde toplam öğrenci sayımız 153 bin 872'dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da ortalama 16'dır. İlimizde görev yapan öğretmen sayısı toplam 9 bin 776'dır. Okullaşma oranlarında Türkiye ortalaması 96,86'yken Adıyaman il geneli ortalaması ise 97.22'dir” diye konuştu.

Müdür Alagöz, hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projelerden de bahsetti.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılanlara kahvaltı ikramında bulunuldu.