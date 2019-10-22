Millet bahçesinde çalışmalar devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın göreve seçilmeden önce vaatleri arasında bulunan Eğriçay alanındaki Millet Bahçesi projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen ve projenin ilk ayağı olarak kabul edilen altyapı, gölet ve kanal çalışmalarının devam ettiği çalışmanın tamamlanmasından sonra projenin diğer kısımlarına başlanacağı belirtildi. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, “DSİ tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, projenin ilk yılında 7 adet tersip bendi yapıp, 2 bin 300 metrelik dere ıslahı ve bir trapez kanalını bitirilmek için sürdürülen yoğun bir çalışma devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de, proje içerisinde yer alan cami, amfi tiyatro, seyir terası, çocuk köyü, kır düğün salonu, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, kapalı kadın spor salonu, tenis kortu, go-kart, paintball, çeşitli bahçe alanları, hasat satış pazarı, interaktif tarım alanı ve konutları, çocuk doğa kampı, planetaryum, 15 Temmuz Anıtı, kültür evi, bungalovlar, macera parkı, yazlık sinema, aquapark, kafeler, etkinlik balkonu ve daha bir çok etkinlik alanları için çalışmalar gerçekleştirilecek” diye konuştu.