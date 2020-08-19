Millet Caddesinde de sona yaklaşılıyor

Atatürk Bulvarını Eski Samsat Caddesine oradan da planlanan Güney Çevreyoluna bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan kısımda sürdürülen Millet Caddesindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, uzunluğu 1 kilometreyi, genişliği de 25 metreyi bulacak olan yolun en kısa sürede hizmete girmesi için tüm ekibin gayretle çalıştığını dile getirdi.