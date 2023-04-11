Millet İttifakı Adıyaman'da adaylarını tanıttı

CHP Adıyaman İl Başkanlığı binasında geçekleştirilen tanıtım toplantısına milletvekili adayı olan Abdurrahman Tutdere, Kenan Doğan, Ömer Turan, Songül Varki Yıldırım katıldı. Üçüncü sıra adayı olan ve Ankara'dan yola çıkan Adnan Ağır, hava koşulları nedeniyle toplantıya katılamadı.

Tanıtım toplantısında 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladığı konuşmasında, “Beş yıl sizin verdiğiniz vekalet ile görev yapmaya çalıştım. Bundan sonrada bana ve arkadaşlarımıza milletimiz yetki verirse, Millet İttifakının iktidarında Adıyaman artık ‘sahipsiz Adıyaman' olmayacak. Depremde halkımızı yalnız bırakan hükümetten hesap sormanın tam zamanıdır. Sandık gelecek, bu sistemi, bu kadroları görevinden uzaklaştıracaksınız. Türkiye'ni umudu olan bu topraklarda kardeşliğin barışın sembolü olan Millet İttifakı gelecek.

Halkımız sahip çıkarsa, bize güç verirseniz Adıyaman'da ki bu enkazların tamamını kaldıracak bütün yurttaşlarımızı bir yıllık süreçte konutlarına kavuşturacağız. Sağlıktan eğitime, tarımdan adalete bütün sorunları çözeceğiz. Bu saatten sonra hepimiz alanlarda olacağız. Hiçbir ayrım yapmaksızın, otak paydamız olan Adıyaman için çalışacağız. Bu kenti yeniden inşa edeceğiz. Adıyaman'dan ayrılan vatandaşlarımız geri gelsin. 14 Mayıs'ta gelin oylarınızı kullanın ve bu iktidarı gönderin” diye konuştu.

Kenan Doğan ise konuşmasında, Millet İttifakının bileşenlerinin milletin çıkarları noktasında birleştiğini vurguladı.

Songül Varki Yıldırım ve Ömer Turan ise konuşmasında kendilerini tanıttı.